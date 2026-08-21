«Ноль» — Терехов о помощи государства Харькову на восстановление в 2026 году

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Суспільному» рассказал, как в городе уговаривают подрядчиков продолжать строительные работы, не получая при этом обещанное софинансирование из госбюджета.

«Каждый «прилет» – каковы потери городского бюджета? Мы за свой счет восстанавливаем, восстанавливаем, но большие дома, требующие больших капиталовложений, мы всегда софинансировали: часть – из городского бюджета, часть – из государственного. Есть так называемые переходные объекты (работы на которых длятся не один год и «перешли» из бюджета прошлого года в текущий — Ред.). Это жилые дома, которые находятся в состоянии, когда нужно завершить – и все, отдать людям. За этот год – ноль. Ноль субвенции из государственного бюджета – и это прифронтовому городу Харькову. Как это возможно? Я буду поднимать этот вопрос перед новым правительством. Я не могу понять, как это может быть», — подчеркнул Терехов.

Городской голова Харькова отметил, что уже обсудил проблему с новым министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николаем Калашником.

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«Он сейчас обещает. Я доверяю этому министру очень, я уверен, что он выполнит – 212 миллионов они субвенции дадут, чтобы мы сделали какой-то объем работ. Но мы ведь не можем останавливаться. Вы же понимаете: люди видят, что начали строительство, они рады, у них хорошие эмоции, они уже планируют: «А когда же вы будете сдавать?» – «Мы будем сдавать по плану тогда-то» – «Мы будем заселяться, давайте сделаем благоустройство вместе». А тут раз – и все остановилось. Как ты скажешь человеку? «Я вас прошу, подрядчики, пожалуйста, давайте выполнять» — «Так у нас средств ведь нет» — «Ну, давайте мы вам из городского бюджета немного денег дадим, только не останавливайтесь». Но ведь это не то. Требуется баланс бюджета. Это невозможно», — эмоционально описал происходящее с восстановлением в Харькове Терехов.