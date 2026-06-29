Авиакатастрофа Су-24М, в которой погиб штурман из Богодухова: что узнало ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало информацию о ходе расследования трагедии, которая случилась в небе Хмельницкой области 16 июня.

В ГБР отметили, что уже опросили свидетелей и получили выводы ДНК-экспертизы.

«Как установили следователи, этот полет был для самолета уже вторым в тот день. Никаких замечаний по поводу технического состояния воздушного судна ни перед первым, ни перед следующим вылетом технический персонал воинской части не обнаружил. Вся служебная документация была оформлена в соответствии с установленными требованиями», — сообщила пресс-служба бюро.

Пилоты выполняли боевое задание, детали которого следователи не могут раскрыть. Опросив сослуживцев, командование и родных летчиков, следователи пришли к выводу, что оба перед полетом прошли необходимое медицинское освидетельствование, не жаловались на самочувствие и были в хорошем настроении. Каких-либо проблем в личной жизни, которые бы имели значение для расследования, не обнаружили. ДНК-экспертиза подтвердила личности погибших.

«Отдельно следствие опровергает распространяющуюся в сети информацию о якобы катапультировании одного из пилотов. Эти сведения не соответствуют действительности», — подчеркнули в ГБР.

Сейчас продолжается служебное расследование, которое проводит командование Воздушных сил ВСУ. Затем назначат независимую авиационно-техническую экспертизу. Пока причины падения самолета не ясны, расследование проводят по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия».

Напомним, 16 июня, в Хмельницкой области около 19:05 потерпел крушение военный самолет Су-24М. Погибли два члена экипажа – пилоты 55 и 23 лет. Среди них – юный уроженец Богодуховщины Богдан Бабенко. Вначале информировали, что это был учебно-тренировочный полет. Позже ГБР сообщило, что полет происходил по боевому распоряжению. В бюро отметили, что один из погибших военных был мобилизован 24 февраля 2022 среди первых добровольцев, второй избрал профессию военного еще в 2019 году.