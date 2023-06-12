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Підрив курсантів: начальник кафедри шантажем змусив розбирати боєприпас

Події 12:59   12.06.2023
Вікторія Яковенко
Підрив курсантів: начальник кафедри шантажем змусив розбирати боєприпас Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними правоохоронців, начальник кафедри, підозрюваний у загибелі курсантів на Харківщині, приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де були студенти.

«Згодом підозрюваний надав студентам вказівку розібрати вищевказаний бойовий припас строком до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці додали, що відповідно до посадової інструкції, саме начальник цієї кафедри контролює і вживає всіх необхідних заходів з питань охорони праці, додержання правил протипожежної безпеки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у Харківському районі 31 травня загинули двоє курсантів-рятувальників 22 та 21 років. Це сталось у приміщенні гуртожитку, де нині живуть і навчаються курсанти.

Смерть студентів настала в результаті вибуху артснаряда калібром 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 12:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними правоохоронців, начальник кафедри, підозрюваний у загибелі курсантів на Харківщині, приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де були студенти.".