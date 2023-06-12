Підрив курсантів: начальник кафедри шантажем змусив розбирати боєприпас
За даними правоохоронців, начальник кафедри, підозрюваний у загибелі курсантів на Харківщині, приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де були студенти.
«Згодом підозрюваний надав студентам вказівку розібрати вищевказаний бойовий припас строком до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці додали, що відповідно до посадової інструкції, саме начальник цієї кафедри контролює і вживає всіх необхідних заходів з питань охорони праці, додержання правил протипожежної безпеки.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у Харківському районі 31 травня загинули двоє курсантів-рятувальників 22 та 21 років. Це сталось у приміщенні гуртожитку, де нині живуть і навчаються курсанти.
Смерть студентів настала в результаті вибуху артснаряда калібром 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення.
Читайте також: Підрив курсантів на Харківщині: начальнику кафедри повідомили про підозру
Новини за темою:
Ви читали новину: «Підрив курсантів: начальник кафедри шантажем змусив розбирати боєприпас»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 12:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними правоохоронців, начальник кафедри, підозрюваний у загибелі курсантів на Харківщині, приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де були студенти.".