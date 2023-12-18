Подрыв курсантов на Харьковщине: дело отдали в суд
Правоохранители передали в суд дело касательно гибели двух курсантов в результате подрыва. В трагедии подозревают бывшего начальника кафедры НУГЗУ и главного специалиста одного из отделов ГСЧС в Сумской области.
«Следствием установлено, что главный специалист одного из отделов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, который в это время проходил повышение квалификации в указанном Центре, привез артснаряд по просьбе начальника одной из кафедр университета», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители добавили, что в свою очередь начальник кафедры принес в учебный корпус этот снаряд. Впоследствии он дал курсантам указание разобрать боевой запас сроком до 6 июня. Студенты ответили, что они учатся на третьем курсе и не знают, как правильно это делать. Однако начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпустят в увольнение.
«В соответствии с должностной инструкцией, именно начальник этой кафедры контролирует и принимает все необходимые меры по вопросам охраны труда, соблюдение правил противопожарной безопасности на кафедре. Кроме этого, в 2023 году он находился в командировке за границей, где успешно прошел курс по обезвреживанию взрывоопасных предметов по Международным стандартам», — отметили в прокуратуре.
Начальника кафедры уволили из университета. Действиями обвиняемых Центру и университету нанесен ущерб почти на 4,5 млн гривен, рассказали в прокуратуре.
Экс-начальника кафедры будут судить по фактам убийства двух лиц по неосторожности, незаконному обращению с боевыми припасами и служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 119, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 367 УКУ). Работнику ГСЧС инкриминируют приобретение, хранение и передачу боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).
Напомним, 31 мая произошел взрыв в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС в Харьковской области. Двое курсантов 21 и 22 лет скончались в карете скорой помощи по дороге в медучреждение. Еще один курсант – 20-летний парень – получил ранения, его жизни ничего не угрожает. Позже сокурсники погибших сообщили, что курсанты по заданию преподавателя разбирали боеприпас, пытаясь убрать из него взрывчатое вещество и сделать макет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гибель, ГСЧС, курсанты, подрыв, прокуратура, снаряд, суд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело касательно гибели двух курсантов в результате подрыва. В трагедии подозревают бывшего начальника кафедры НУГЗУ и главного специалиста одного из отделов ГСЧС в Сумской области. ".