Главные новости Харькова 18.12: пожар, подрыв на мине, атаки под Купянском
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
08:05
Пострадавшие за сутки: 29-летний подорвался на мине, 32-летний отравился угарным газом
О происшествиях на Харьковщине за сутки сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По данным спасателей, в селе Глушковка Купянского района на неизвестном предмете подорвался 29-летний мужчина. Он в больнице. В Харькове в 00:45 произошел пожар в подвале дома возле железнодорожного вокзала. Там оказался 32-летний мужчина, он получил отравление угарным газом, но от госпитализации отказался.
07:05
На Харьковщине отбили девять атак оккупантов
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили девять атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ.
По Петропавловке россияне нанесли авиационный удар.
07:00
Ночь в Харькове прошла без тревог, над другими регионами сбивали «шахеды»
В течение минувшей ночи воздушные тревоги в Харькове не звучали. Над Украиной с вечера и до полуночи охотились за «шахедами». Последней точкой в их маршруте уже традиционно стал Староконстантинов. Утром 18 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники. Их было пять.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".