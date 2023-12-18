Четыре атаки РФ, минометные и артобстрелы — сводка Генштаба по Харьковщине

Украинские защитники на Харьковщине отбили четыре атаки врага возле Синьковки и к востоку от Петропавловки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Бологовка, Строевка, Каменка и Тополи на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ковалевка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.