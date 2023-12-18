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Четыре атаки РФ, минометные и артобстрелы — сводка Генштаба по Харьковщине

Происшествия 19:47   18.12.2023
Елена Нагорная
Четыре атаки РФ, минометные и артобстрелы — сводка Генштаба по Харьковщине

Украинские защитники на Харьковщине отбили четыре атаки врага возле Синьковки и к востоку от Петропавловки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Бологовка, Строевка, Каменка и Тополи на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ковалевка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 19:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили четыре атаки врага возле Синьковки и к востоку от Петропавловки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".