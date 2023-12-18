Четыре атаки РФ, минометные и артобстрелы — сводка Генштаба по Харьковщине
Украинские защитники на Харьковщине отбили четыре атаки врага возле Синьковки и к востоку от Петропавловки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Бологовка, Строевка, Каменка и Тополи на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ковалевка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 19:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили четыре атаки врага возле Синьковки и к востоку от Петропавловки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".