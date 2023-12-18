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Чотири атаки РФ, мінометні та артобстріли – зведення Генштабу по Харківщині

Події 19:47   18.12.2023
Олена Нагорна
Чотири атаки РФ, мінометні та артобстріли – зведення Генштабу по Харківщині

Українські захисники на Харківщині відбили чотири атаки ворога біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Бологівка, Строївка, Кам’янка та Тополі на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Ковалівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 19:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили чотири атаки ворога біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".