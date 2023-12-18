Уникальные броневики для разведки: в ГУР сообщили ТТХ новинок из Харькова

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) сообщило характеристики двух современных броневиков «Дозор-Б», которые сконструировали харьковчане и передали накануне разведчикам.

«Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили два многоцелевых бронеавтомобиля «Дозор-Б», разработанные харьковскими конструкторами. «Дозор-Б» вмещает группу до 11 военнослужащих — командир боевой машины, водитель, стрелок и до восьми вооруженных десантников. Боевые модули «Дозоров» оснащены, в частности, 12,7-мм установкой и 30-мм автоматическим гранатометом. Машина имеет установленные видеокамеры и тепловизионную оптику, что позволяет обнаруживать противника и вести прицельный огонь круглосуточно. С целью передвижения в темное время для водителя предусмотрен прибор ночного видения. Броня держит пулю калибра 7,62-мм. Днище боевой машины имеет улучшенную противоминную защиту», — перечислили главные ТТХ новой техники в telegram ГУР МО.

Украинские разведчики поблагодарили всю громаду Харькова за помощь.

Напомним, вчера начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что харьковские конструкторы создали два уникальных броневика для разведчиков. Это новейшая разработка. Броневики передали ГУР.