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Уникальные броневики для разведки: в ГУР сообщили ТТХ новинок из Харькова

Общество 10:03   18.12.2023
Оксана Горун
Уникальные броневики для разведки: в ГУР сообщили ТТХ новинок из Харькова

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) сообщило характеристики двух современных броневиков «Дозор-Б», которые сконструировали харьковчане и передали накануне разведчикам.

«Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили два многоцелевых бронеавтомобиля «Дозор-Б», разработанные харьковскими конструкторами. «Дозор-Б» вмещает группу до 11 военнослужащих — командир боевой машины, водитель, стрелок и до восьми вооруженных десантников. Боевые модули «Дозоров» оснащены, в частности,  12,7-мм установкой и 30-мм автоматическим гранатометом. Машина имеет установленные видеокамеры и тепловизионную оптику, что позволяет обнаруживать противника и вести прицельный огонь круглосуточно. С целью передвижения в темное время  для водителя предусмотрен прибор ночного видения. Броня держит пулю калибра 7,62-мм. Днище боевой машины имеет улучшенную противоминную защиту», — перечислили главные ТТХ новой техники в telegram ГУР МО.

Украинские разведчики поблагодарили всю громаду Харькова за помощь.

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Напомним, вчера начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что харьковские конструкторы создали два уникальных броневика для разведчиков. Это новейшая разработка. Броневики передали ГУР.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 10:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) сообщило характеристики двух современных броневиков «Дозор-Б», которые сконструировали харьковчане и передали накануне разведчикам".