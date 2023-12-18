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Две российские ДРГ пытались зайти на Харьковщину через границу — Демченко

Происшествия 09:50   18.12.2023
Оксана Горун
Две российские ДРГ пытались зайти на Харьковщину через границу — Демченко Фото: скриншот

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона заявил, что в Харьковской области за последние несколько дней выявили две ДРГ врага.

«Несколько дней назад были разоблачены две диверсионно-разведывательные группы по Харьковщине. Но, к счастью, вовремя отреагировали наши военнослужащие, обнаружили движение диверсионно-разведывательных групп, открыли по ним огонь, и они отошли за линию государственной границы. Всеми своими действиями враг пытается показывать свое преимущество на этом направлении, но его основная задача – в том, чтобы Украина держала на направлении границы с Россией определенную часть своих сил. Чтобы мы не могли их перебросить на более важные направления, где ведутся полномасштабные боевые действия», — отметил Демченко.

Он сообщил, что Госпогранслужба и ВСУ координируют усилия для противодействия российским диверсантам.

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«Ребята хорошо понимают, что враг продолжает использовать своих диверсантов для того, чтобы в первую очередь выявить места, где размещаются украинские защитники и, конечно, пытаться поразить эти места расположения. Однако ребята тренируются. Отрабатывают между собой совместные действия. Созданы противодиверсионные резервы, чтобы сразу направлять дополнительные силы их в те места, где разоблачают ДРГ, и зачистить местность», — пояснил представитель ГПСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 09:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона заявил, что в Харьковской области за последние несколько дней выявили две ДРГ врага".