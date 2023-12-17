Враг активизировал ДРГ на Харьковщине — заявление ГПСУ (видео)
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Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил о непростой ситуации на границе с РФ и деятельности вражеских ДРГ.
«Ситуация на границе с Россией остается непростой. В добавок к ежедневным обстрелам по территории Украины, которые ворог осуществляет со своей территории, наблюдаются не единичные попытки работы вражеских диверсионно-разведывательных групп. Случаи захода диверсантов остаются более активными на направлениях Сумщины и Харьковщины», — сказал Демченко в видео, распространенном в telegram ГПСУ.
Ранее генерал-лейтенант Сергей Наев информировал о том, что вражеская ДРГ пыталась заходить на Харьковщину в Богодуховском районе. По информации ХОВА, диверсантов вовремя обнаружили и заставили отступить.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 13:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил о непростой ситуации на границе с РФ и деятельности вражеских ДРГ".