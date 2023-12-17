Враг активизировал ДРГ на Харьковщине — заявление ГПСУ (видео)

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил о непростой ситуации на границе с РФ и деятельности вражеских ДРГ.

«Ситуация на границе с Россией остается непростой. В добавок к ежедневным обстрелам по территории Украины, которые ворог осуществляет со своей территории, наблюдаются не единичные попытки работы вражеских диверсионно-разведывательных групп. Случаи захода диверсантов остаются более активными на направлениях Сумщины и Харьковщины», — сказал Демченко в видео, распространенном в telegram ГПСУ.

Ранее генерал-лейтенант Сергей Наев информировал о том, что вражеская ДРГ пыталась заходить на Харьковщину в Богодуховском районе. По информации ХОВА, диверсантов вовремя обнаружили и заставили отступить.

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