Где именно ДРГ заходят на Харьковщину — сообщил Наев

За прошедшие две недели на территорию Украины семь раз пытались проникнуть вражеские ДРГ, проинформировал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Диверсионно-разведывательные группы заходят из Брянской, Курской и частично Белгородской областей в полосах Черниговской, Сумской и Богодуховского района Харьковской области. Всего за две недели было семь попыток врага попасть на территорию Украины. В пяти случаях нашим защитникам удалось своевременно выявить такие намерения врага, нанести огневое поражение», — сообщил Наев в видео, опубликованном в его telegram.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о попытке вражеской ДРГ 11 декабря прорваться в Харьковскую область.

«Вовремя были обнаружены нашими воинами, и под нашим огнем вынуждены были отойти», — сказал тогда Синегубов.

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