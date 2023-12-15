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Где именно ДРГ заходят на Харьковщину — сообщил Наев

Происшествия 10:12   15.12.2023
Оксана Горун
Где именно ДРГ заходят на Харьковщину — сообщил Наев Фото: скриншот

За прошедшие две недели на территорию Украины семь раз пытались проникнуть вражеские ДРГ, проинформировал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Диверсионно-разведывательные группы заходят из Брянской, Курской и частично Белгородской областей в полосах Черниговской, Сумской и Богодуховского района Харьковской области. Всего за две недели было семь попыток врага попасть на территорию Украины. В пяти случаях нашим защитникам удалось своевременно выявить такие намерения врага, нанести огневое поражение», — сообщил Наев в видео, опубликованном в его telegram.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о попытке вражеской ДРГ 11 декабря прорваться в Харьковскую область.

«Вовремя были обнаружены нашими воинами, и под нашим огнем вынуждены были отойти», — сказал тогда Синегубов.

Читайте также: Синегубов заявил о заходе российской ДРГ на Харьковщину с севера

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 10:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие две недели на территорию Украины семь раз пытались проникнуть вражеские ДРГ, проинформировал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев".