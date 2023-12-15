Где именно ДРГ заходят на Харьковщину — сообщил Наев
За прошедшие две недели на территорию Украины семь раз пытались проникнуть вражеские ДРГ, проинформировал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
«Диверсионно-разведывательные группы заходят из Брянской, Курской и частично Белгородской областей в полосах Черниговской, Сумской и Богодуховского района Харьковской области. Всего за две недели было семь попыток врага попасть на территорию Украины. В пяти случаях нашим защитникам удалось своевременно выявить такие намерения врага, нанести огневое поражение», — сообщил Наев в видео, опубликованном в его telegram.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о попытке вражеской ДРГ 11 декабря прорваться в Харьковскую область.
«Вовремя были обнаружены нашими воинами, и под нашим огнем вынуждены были отойти», — сказал тогда Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, граница, дрг, Наев, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие две недели на территорию Украины семь раз пытались проникнуть вражеские ДРГ, проинформировал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев".