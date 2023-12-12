Синегубов заявил о заходе российской ДРГ на Харьковщину с севера

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о том, что вражеские ДРГ активизировались на севере области.

«Участились выходы ДРГ на севере. Вот вчера такая же группа вражеская выходила. Вовремя были обнаружены нашими воинами, и под нашим огнем вынуждены были отойти. Поэтому фиксируем ситуацию и реагируем на военную обстановку, которую мы имеем», — сказал Синегубов.

Также, по его информации, россияне стремятся блокировать Купянск и Купянск-Узловой. Именно для этого они так упорно атакуют Синьковку.

«19 населенных пунктов были под вражеским огнем. Север нашей области – Богодуховский район, Харьковский район, Чугуевский район, Волчанское направление, ну и, конечно, Купянское направление, где враг постоянно ведет активные боевые действия с целью захвата Синьковки, населенного пункта, чтобы для себя создать условия для блокирования Купянска и Купянска-Узлового. Наши воины по этому направлению отразили четыре вражеских атаки. Враг успеха не имеет по этому направлению. Тем не менее, враг бьет управляемыми авиабомбами по нашим населенным пунктам. Буквально накануне там были разрушения пятиэтажки, многоквартирного жилого дома по Купянску-Узловому. Сейчас там устраняем последствия прилета», — рассказал об обстановке Синегубов.