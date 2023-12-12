Синєгубов заявив про захід російської ДРГ на Харківщину з півночі

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що ворожі ДРГ активізувалися на півночі області.

“Почастішали виходи ДРГ на півночі. Ось вчора така сама група ворожа виходила. Вчасно була виявлена була виявлена нашими воїнами й під нашим вогнем вимушена були відійти. Тому фіксуємо ситуацію та реагуємо на військову обстановку, яку ми маємо”, – сказав Синєгубов.

Також, за його інформацією, росіяни прагнуть блокувати Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. Саме для цього вони так завзято атакують Синьківку.

“19 населених пунктів були під ворожим вогнем. Північ нашої області – Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район, Вовчанський напрямок, ну, і звичайно Куп’янський напрямок, де ворог постійно веде активні бойові дії з метою захоплення Синьківки, населеного пункту, щоб для себе створити умови для блокування Куп’янська та Куп’янська-Вузлового. Наші воїни по цьому напрямку відбили чотири ворожі атаки. Ворог успіху не має по цьому напрямку. Тим не менше, ворог б’є керованими авіабомбами по наших населених пунктах. Буквально напередодні там були руйнування п’ятиповерхівки, багатоквартирного житлового будинку по Куп’янську-Вузловому. Наразі там усуваємо наслідки прильоту”, – розповів про ситуацію Синєгубов.