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Генштаб: ворог чотири рази атакував на Харківщині

Події 07:14   12.12.2023
Оксана Горун
Генштаб: ворог чотири рази атакував на Харківщині 22/02/2023. Bovington, United Kingdom. Secretary of Defence Ben Wallace visits Bovington Barracks to observe Ukrainian soldiers training with the British Army on Ajax and Challenger Tanks. Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про ситуацію на фронті, авіаударів по Харківській області за добу не зафіксували.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Загалом на фронті за добу було 89 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по Україні десять ракетних та 18 авіаударів, а також здійснила 60 обстрілів з РСЗВ. Під артилерійськими та мінометними обстрілами були 90 населених пунктів.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів, одному пункту управління та одному артилерійському засобу противника“, – зазначили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 07:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про ситуацію на фронті, авіаударів по Харківській області за добу не зафіксували".