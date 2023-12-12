Генштаб: ворог чотири рази атакував на Харківщині

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про ситуацію на фронті, авіаударів по Харківській області за добу не зафіксували.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Загалом на фронті за добу було 89 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по Україні десять ракетних та 18 авіаударів, а також здійснила 60 обстрілів з РСЗВ. Під артилерійськими та мінометними обстрілами були 90 населених пунктів.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів, одному пункту управління та одному артилерійському засобу противника“, – зазначили в ГШ.