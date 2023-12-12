Головні новини Харкова 12 грудня: обстріли, немає зв’язку, сніг

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:15

19 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів. На Куп’янськ-Вузловий армія РФ скинула керовану авіабомбу. Пошкоджено житлову п’ятиповерхівку.

08:10

Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку

“Вдень 12 грудня по місту очікується налипання мокрого снігу. По області та місту ожеледиця, на дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні. І рівень небезпеки, жовтий”, — повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

08:05

Харків’яни – без зв’язку: в роботі “Київстар” – глобальний збій

У соцмережах мешканці Харкова та інших міст України скаржаться на відсутність мобільного зв’язку та неможливість увійти на сайт мобільного оператора “Київстар”. Також не працює домашній інтернет цього провайдера та мобільний додаток. На своїй сторінці у фейсбуці мобільний оператор прокоментував ситуацію. У “Київстарі” підтвердили збій та повідомили, що вже працюють над усуненням проблеми.

07:20

Ворог чотири рази атакував на Харківщині

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про ситуацію на фронті, авіаударів по Харківській області за добу не зафіксували.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки та на північний захід від Петропавлівки Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

07:00

Вночі було “гучно” в області, тривогу оголошували через ракети

Минулої ночі тривога у Харкові звучала з 04:02 до 04:32. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укритті до закінчення тривоги. При цьому в соцмережах харків’яни повідомляли про те, що в області було “гучно”. Інформації про місце “прильотів” та їх наслідки станом на 6:50 ранку ще немає.

Загалом в Україні ніч минула без тривог. З вечора над територією країни кружляли “шахеди”. Відбій пролунав о 22:44. Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували 15 БПЛА і двома авіаційними ракетами Х-59. Обидві ракети та дев’ять “шахедів” збила ППО.