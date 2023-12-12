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Главные новости Харькова 12 декабря: обстрелы, нет связи, снег

Происшествия 08:15   12.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 12 декабря: обстрелы, нет связи, снег Фото: Елена Нагорная

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

08:15

19 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов. На Купянск-Узловой армия РФ сбросила управляемую авиабомбу. Повреждена жилая пятиэтажка.

08:10

Харьков засыпало снегом: синоптики предупредили об опасности

«Днем 12 декабря по городу ожидается налипание мокрого снега. По области и городу гололедица, на дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Снег в Харькове
Фото: Оксана Горун

08:05

Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой

В соцсетях жители Харькова и других городов Украины жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт мобильного оператора «Киевстар». Также не работает домашний интернет этого провайдера и мобильное приложение. На своей странице в facebook мобильный оператор прокомментировал ситуацию. В «Киевстаре» подтвердили сбой и сообщили, что уже работают над устранением проблемы.

07:20

Враг четырежды атаковал на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ситуации на фронте, авиаударов по Харьковской области за сутки не зафиксировали.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

07:00

Ночью было «громко» в области, тревогу объявляли из-за ракет

Минувшей ночью тревога в Харькове звучала с 04:02 по 04:32. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытии до окончания тревоги. При этом в соцсетях харьковчане сообщали о том, что в области было «громко». Информации о месте «прилетов» и их последствиях по состоянию на 6:50 утра еще нет.

В целом в Украине ночь прошла без тревог. С вечера над территорией страны кружили «шахеды». Отбой прозвучал в 22:44. Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атаковали 15-ю БПЛА и двумя авиационными ракетами Х-59. Обе ракеты и девять «шахедов» сбила ПВО.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".