Главные новости Харькова 12 декабря: обстрелы, нет связи, снег
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
08:15
19 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов. На Купянск-Узловой армия РФ сбросила управляемую авиабомбу. Повреждена жилая пятиэтажка.
08:10
Харьков засыпало снегом: синоптики предупредили об опасности
«Днем 12 декабря по городу ожидается налипание мокрого снега. По области и городу гололедица, на дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
08:05
Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой
В соцсетях жители Харькова и других городов Украины жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт мобильного оператора «Киевстар». Также не работает домашний интернет этого провайдера и мобильное приложение. На своей странице в facebook мобильный оператор прокомментировал ситуацию. В «Киевстаре» подтвердили сбой и сообщили, что уже работают над устранением проблемы.
07:20
Враг четырежды атаковал на Харьковщине
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ситуации на фронте, авиаударов по Харьковской области за сутки не зафиксировали.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
07:00
Ночью было «громко» в области, тревогу объявляли из-за ракет
Минувшей ночью тревога в Харькове звучала с 04:02 по 04:32. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытии до окончания тревоги. При этом в соцсетях харьковчане сообщали о том, что в области было «громко». Информации о месте «прилетов» и их последствиях по состоянию на 6:50 утра еще нет.
В целом в Украине ночь прошла без тревог. С вечера над территорией страны кружили «шахеды». Отбой прозвучал в 22:44. Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атаковали 15-ю БПЛА и двумя авиационными ракетами Х-59. Обе ракеты и девять «шахедов» сбила ПВО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ВС ВСУ, Мельник, ночь, ракети, тревога;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".