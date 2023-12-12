Сгорел заживо в лифте: в мэрии Харькова отреагировали на трагедию
В горсовете Харькова прокомментировали утренний пожар в лифте, в котором погиб человек.
«По поводу пожара в лифте на Грицевца. Предварительно, как утверждают специалисты, непохоже на то, что причиной возгорания стала техническая неисправность лифта. По некоторым признакам нужно скорее говорить о том, что эпицентр пожара был именно в кабине. Был ли это умышленный поджог криминального характера, или неосторожное обращение с огнем — надеюсь, что на эти вопросы ответит следствие», — написал в facebook Директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В горсовете Харькова прокомментировали утренний пожар в лифте, в котором погиб человек".