Сгорел заживо в лифте: в мэрии Харькова отреагировали на трагедию

В горсовете Харькова прокомментировали утренний пожар в лифте, в котором погиб человек.

«По поводу пожара в лифте на Грицевца. Предварительно, как утверждают специалисты, непохоже на то, что причиной возгорания стала техническая неисправность лифта. По некоторым признакам нужно скорее говорить о том, что эпицентр пожара был именно в кабине. Был ли это умышленный поджог криминального характера, или неосторожное обращение с огнем — надеюсь, что на эти вопросы ответит следствие», — написал в facebook Директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.