Человек сгорел в лифте утром в Харькове (фото)

Утром 12 декабря в Харькове произошел смертельный пожар в девятиэтажке.

«Во время ликвидации одного из пожаров в Харькове обнаружено тело погибшего человека», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, пожар случился в 05:24 в 9-этажке на ул. Сергея Грицевца. Горел лифт на площади около 8 квадратных метров.

«Тело человека находилось внутри горящего лифта. Его личность, причина смерти и причина пожара устанавливаются. Из-за сильного задымления лестничной клетки спасатели эвакуировали на свежий воздух десять жителей. Ликвидация пожара произошла в 06:55», — отметили в ГСЧС.