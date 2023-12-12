Человек сгорел в лифте утром в Харькове (фото)
Утром 12 декабря в Харькове произошел смертельный пожар в девятиэтажке.
«Во время ликвидации одного из пожаров в Харькове обнаружено тело погибшего человека», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, пожар случился в 05:24 в 9-этажке на ул. Сергея Грицевца. Горел лифт на площади около 8 квадратных метров.
«Тело человека находилось внутри горящего лифта. Его личность, причина смерти и причина пожара устанавливаются. Из-за сильного задымления лестничной клетки спасатели эвакуировали на свежий воздух десять жителей. Ликвидация пожара произошла в 06:55», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 08:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 декабря в Харькове произошел смертельный пожар в девятиэтажке".