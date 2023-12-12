Людина згоріла в ліфті вранці в Харкові (фото)
Вранці 12 грудня в Харкові сталася смертельна пожежа у дев’ятиповерхівці.
“Під час ліквідації однієї з пожеж у Харкові виявлено тіло загиблої людини”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, пожежа сталася о 05:24 у 9-поверхівці на вул. Сергія Грицевця. Горів ліфт на площі близько восьми квадратних метрів.
“Тіло людини знаходилось всередині палаючого ліфту. Її особа, причина смерті та причина пожежі встановлюються. Через сильне задимлення сходової клітини рятувальники евакуювали на свіже повітря 10 мешканців. Ліквідація пожежі відбулась о 06:55”, – зазначили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 08:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 грудня в Харкові сталася смертельна пожежа у дев’ятиповерхівці".