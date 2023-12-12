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Людина згоріла в ліфті вранці в Харкові (фото)

Події 08:37   12.12.2023
Оксана Горун
Людина згоріла в ліфті вранці в Харкові (фото)

Вранці 12 грудня в Харкові сталася смертельна пожежа у дев’ятиповерхівці.

“Під час ліквідації однієї з пожеж у Харкові виявлено тіло загиблої людини”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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За інформацією рятувальників, пожежа сталася о 05:24 у 9-поверхівці на вул. Сергія Грицевця. Горів ліфт на площі близько восьми квадратних метрів.

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“Тіло людини знаходилось всередині палаючого ліфту. Її особа, причина смерті та причина пожежі встановлюються. Через сильне задимлення сходової клітини рятувальники евакуювали на свіже повітря 10 мешканців. Ліквідація пожежі відбулась о 06:55”, – зазначили в ДСНС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 08:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 грудня в Харкові сталася смертельна пожежа у дев’ятиповерхівці".