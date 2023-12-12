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Згорів живцем у ліфті: в мерії Харкова відреагували на трагедію

Події 09:10   12.12.2023
Оксана Горун
Згорів живцем у ліфті: в мерії Харкова відреагували на трагедію

У міськраді Харкова прокоментували ранкову пожежу у ліфті, в якій загинула людина.

З приводу пожежі у ліфті на Грицевця. Попередньо, як стверджують фахівці, не схоже на те, що причиною загоряння стала технічна несправність ліфта. За деякими ознаками треба, скоріше, говорити про те, що епіцентр пожежі був саме в кабіні. Був то навмисний підпал кримінального характеру, чи необережне поводження з вогнем – сподіваюся, що на ці питання відповість слідство“, – написав у фейсбуці Директор департаменту у справах інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 09:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У міськраді Харкова прокоментували ранкову пожежу у ліфті, в якій загинула людина".