Згорів живцем у ліфті: в мерії Харкова відреагували на трагедію

У міськраді Харкова прокоментували ранкову пожежу у ліфті, в якій загинула людина.

“З приводу пожежі у ліфті на Грицевця. Попередньо, як стверджують фахівці, не схоже на те, що причиною загоряння стала технічна несправність ліфта. За деякими ознаками треба, скоріше, говорити про те, що епіцентр пожежі був саме в кабіні. Був то навмисний підпал кримінального характеру, чи необережне поводження з вогнем – сподіваюся, що на ці питання відповість слідство“, – написав у фейсбуці Директор департаменту у справах інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко.