3,5 года тюрьмы: ВС поставил точку в деле экс-главы харьковского КП Аббасова

3,5 года лишения свободы получил бывший депутат Харьковского горсовета и экс-директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазиль Аббасов. Кассационный уголовный суд Верховного суда 12 декабря подтвердил приговор Апелляционной палаты ВАКС от 11 августа 2023 года, которая признала Аббасова виновным в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ).

Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве напоминают, что решением ВАКС от 21 сентября 2022 года экс-директор КП был оправдан, а 11 августа 2023-го Апелляционная палата ВАКС отменила этот приговор.

Напомним также, детективы НАБУ сообщили Аббасову о подозрении 26 января 2021 года. По версии следствия, в 2016-м Аббасов, который тогда был директором КП «КВБО», действуя в интересах подконтрольного ему юрлица, внес изменения в тендерную документацию. В результате КП поставили продукцию, которая не соответствовала заявленным требованиям. Убытки оценили почти в миллион гривен — столько безосновательно получила фирма-победитель за поставку оборудования. Часть этих средств она перечислила на счета компании, бенефициарным владельцем которой был Аббасов.

Как пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр», Аббасов был учредителем ООО «Производственная компания «Алмаз». Именно у этой фирмы победитель торгов ПАО «Форез» должно было заказать изготовление части контейнеров-бункеров для вывоза бытовых отходов.

«Уже после акцепта предложения были изменены технические параметры контейнеров, в частности уменьшили толщину их стенок, что позволило производителю сэкономить на материалах. После подписания соглашения на 3,6 млн грн победитель торгов перечислил фирме Аббасова 1,4 млн грн. По данным экспертизы, переплата КП составила более 900 тыс. грн. Сейчас Производственная компания «Алмаз» называется ООО «Платформа 19″, а учредителем является сын Аббасова», — информируют антикоррупционеры.