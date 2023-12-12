3,5 роки тюрми: ВС поставив крапку у справі ексголови харківського КП Аббасова

3,5 роки позбавлення волі отримав колишній депутат Харківської міськради та ексдиректор КП “Комплекс з вивезення побутових відходів” Фазіль Аббасов. Касаційний кримінальний суд Верховного суду 12 грудня підтвердив вирок Апеляційної палати ВАКС від 11 серпня 2023 року, яка визнала Аббасова винним у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві нагадують, що рішенням ВАКС від 21 вересня 2022 року ексдиректора КП було виправдано, а 11 серпня 2023-го Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок.

Нагадаємо також, детективи НАБУ повідомили Аббасову про підозру 26 січня 2021 року. За версією слідства, у 2016-му Аббасов, який тоді був директором КП “КВПВ”, діючи на користь підконтрольної йому юрособи, вніс зміни до тендерної документації. Внаслідок цього КП поставили продукцію, яка не відповідала заявленим вимогам. Збитки оцінили у мільйон гривень – стільки безпідставно отримала фірма-переможець за постачання обладнання. Частину цих коштів вона перерахувала на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був Аббасов.

Як пише ГО “Харківський антикорупційний центр”, Аббасов був засновником ТОВ “Виробнича компанія “Алмаз”. Саме у цієї фірми переможець торгів ПАТ “Форез” мало замовити виготовлення частини контейнерів-бункерів для вивезення побутових відходів.

“Уже після акцепту пропозиції були змінені технічні параметри контейнерів, зокрема зменшили товщину їхніх стінок, що дозволило виробнику зекономити на матеріалах. Після підписання угоди на 3,6 млн грн переможець торгів перерахував фірмі Аббасова 1,4 млн грн. За даними експертизи, переплата КП становила понад 900 тис. грн. Зараз Виробнича компанія “Алмаз” має назву ТОВ “Платформа 19”, а засновником є син Аббасова“, — інформують антикорупціонери.