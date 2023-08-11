Виправдання скасовано: ексглаву харківського КП Аббасова відправили в тюрму

Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок колишньому депутату Харківської міськради та ексглаві КП “Комплекс з вивезення побутових відходів” Фазілю Аббасову, визнала його винним у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ) та призначила покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі.

Колишнього чиновника взяли під варту в залі засідань, він має право оскаржити вирок у Верховному суді, повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що Апеляційна палата частково задовольнила скаргу прокурора САП на виправдувальний вирок Вищого антикорупційного суду від 21 вересня 2022 року.

Детективи НАБУ повідомили Аббасову про підозру 26 січня 2021 року. За версією слідства, у 2016-му Аббасов, який тоді був директором КП “КВПВ”, діючи на користь підконтрольної йому юрособи, вніс зміни до тендерної документації. Внаслідок цього КП поставили продукцію, яка не відповідала заявленим вимогам. Збитки оцінили у мільйон гривень – стільки безпідставно отримала фірма-переможець за постачання обладнання. Частину цих коштів вона перерахувала на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був Аббасов.

За даними ЗМІ, йдеться про тендер із закупівлі сміттєвих контейнерів-бункерів.