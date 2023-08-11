Оправдание отменено: экс-главу харьковского КП Аббасова отправили в тюрьму

Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор бывшему депутату Харьковского горсовета и экс-главе КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазилю Аббасову, признала его виновным в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ) и назначила наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Бывший чиновник был взят под стражу в зале заседаний, он имеет право обжаловать приговор в Верховном суде, сообщила пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что Апелляционная палата частично удовлетворила жалобу прокурора САП на оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда от 21 сентября 2022 года.

Детективы НАБУ сообщили Аббасову о подозрении 26 января 2021 года. По версии следствия, в 2016-м Аббасов, который тогда был директором КП «КВБО», действуя в интересах подконтрольного ему юрлица, внес изменения в тендерную документацию. В результате КП поставили продукцию, которая не соответствовала заявленным требованиям. Убытки оценили в миллион гривен — столько безосновательно получила фирма-победитель за поставку оборудования. Часть этих средств она перечислила на счета компании, бенефициарным владельцем которой был Аббасов.

По данным СМИ, речь идет о тендере по закупке мусорных контейнеров-бункеров.