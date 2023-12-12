Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине в связи с непогодой
Погодные условия на Харьковщине ухудшаются, сейчас активно работают дорожники. Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Действительно, мы фиксируем усложнение погодных условий. Мы соответственно коммуницируем, что мы работаем над расчисткой местных дорог и дорог национального значения. Однако действительно водителям нужно быть достаточно внимательными. Что касается повреждений линии электропередач из-за непогоды, то отключений таких мы не фиксируем. Кроме того, даже зимой продолжаем работать над восстановлением электрогенерации на наших предприятиях, которые еще были повреждены прошлой зимой», — сказал Синегубов.
Ранее в мэрии Лозовой сообщили об отключении трех котельных из-за обледенения проводов.
ХОВА, ГСЧС и Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредили об опасности на дорогах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, погода, синєгубов, сніг;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погодные условия на Харьковщине ухудшаются, сейчас активно работают дорожники. Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов".