Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине в связи с непогодой

Погодные условия на Харьковщине ухудшаются, сейчас активно работают дорожники. Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Действительно, мы фиксируем усложнение погодных условий. Мы соответственно коммуницируем, что мы работаем над расчисткой местных дорог и дорог национального значения. Однако действительно водителям нужно быть достаточно внимательными. Что касается повреждений линии электропередач из-за непогоды, то отключений таких мы не фиксируем. Кроме того, даже зимой продолжаем работать над восстановлением электрогенерации на наших предприятиях, которые еще были повреждены прошлой зимой», — сказал Синегубов.

Ранее в мэрии Лозовой сообщили об отключении трех котельных из-за обледенения проводов.

ХОВА, ГСЧС и Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредили об опасности на дорогах.

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