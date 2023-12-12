На Харьковщине ухудшается погода: предупреждение ХОВА

Погода в Харьковской области ухудшается, днем будет гололед на дорогах.

«По информации регионального центра по гидрометеорологии, 12 декабря по Харькову и Харьковской области ожидается налипание мокрого снега и гололед. На дорогах – гололедица. Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом. Призываем водителей быть осторожными на дорогах», — обратилась к жителям Харьковщины пресс-служба ХОВА.

Из-за непогоды в области уже начались коммунальные катаклизмы. Так, обесточены три котельные в Лозовой — в мэрии предположили, что причина — в обледенении проводов. Харьков также за ночь засыпало снегом.