На Харьковщине ухудшается погода: предупреждение ХОВА
Погода в Харьковской области ухудшается, днем будет гололед на дорогах.
«По информации регионального центра по гидрометеорологии, 12 декабря по Харькову и Харьковской области ожидается налипание мокрого снега и гололед. На дорогах – гололедица. Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом. Призываем водителей быть осторожными на дорогах», — обратилась к жителям Харьковщины пресс-служба ХОВА.
Из-за непогоды в области уже начались коммунальные катаклизмы. Так, обесточены три котельные в Лозовой — в мэрии предположили, что причина — в обледенении проводов. Харьков также за ночь засыпало снегом.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, сніг, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погода в Харьковской области ухудшается, днем будет гололед на дорогах".