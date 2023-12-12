Три котельные обесточены в городе на Харьковщине из-за погоды
Фото: пресс-служба Лозовского горсовета
О проблемах с подачей электричества на котельные сообщили в мэрии Лозовой.
«Из-за ухудшения погодных условий в Лозовой обесточены три котельные. Тепловики подключили их к генераторам, исправно обогревают около 150 абонентов. На месте работают энергетики. Причиной обесточивания могут быть обмерзания линии электропередач и разрывы из-за сильных порывов ветра», — проинформировала пресс-служба Лозовского горсовета.
На Харьковщине 12 декабря испортилась погода: местами прошел дождь при отрицательной температуре воздуха, Харьков за ночь засыпало снегом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: електрика, котельные, Лозовая;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О проблемах с подачей электричества на котельные сообщили в мэрии Лозовой".