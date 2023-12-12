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Три котельные обесточены в городе на Харьковщине из-за погоды

Происшествия 09:31   12.12.2023
Оксана Горун
Три котельные обесточены в городе на Харьковщине из-за погоды Фото: пресс-служба Лозовского горсовета

О проблемах с подачей электричества на котельные сообщили в мэрии Лозовой.

«Из-за ухудшения погодных условий в Лозовой обесточены три котельные. Тепловики подключили их к генераторам, исправно обогревают около 150 абонентов. На месте работают энергетики. Причиной обесточивания могут быть обмерзания линии электропередач и разрывы из-за сильных порывов ветра», — проинформировала пресс-служба Лозовского горсовета.

На Харьковщине 12 декабря испортилась погода: местами прошел дождь при отрицательной температуре воздуха, Харьков за ночь засыпало снегом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 09:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О проблемах с подачей электричества на котельные сообщили в мэрии Лозовой".