Три котельні знеструмлені в місті на Харківщині через погоду

Про проблеми з подачею електрики на котельні повідомили в мерії Лозової.

“Через погіршення погодних умов у Лозовій знеструмлені три котельні. Тепловики підключили їх до генераторів, вони справно обігрівають близько 150 абонентів. На місці працюють енергетики. Причиною знеструмлення може бути обмерзання лінії електропередач та розриви через сильні пориви вітру“, – повідомила пресслужба Лозівської міськради.

На Харківщині 12 грудня зіпсувалася погода: подекуди пройшов дощ при негативній температурі повітря, Харків за ніч засипало снігом.