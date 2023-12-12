Три котельні знеструмлені в місті на Харківщині через погоду
Про проблеми з подачею електрики на котельні повідомили в мерії Лозової.
“Через погіршення погодних умов у Лозовій знеструмлені три котельні. Тепловики підключили їх до генераторів, вони справно обігрівають близько 150 абонентів. На місці працюють енергетики. Причиною знеструмлення може бути обмерзання лінії електропередач та розриви через сильні пориви вітру“, – повідомила пресслужба Лозівської міськради.
На Харківщині 12 грудня зіпсувалася погода: подекуди пройшов дощ при негативній температурі повітря, Харків за ніч засипало снігом.
Читайте також: Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: електрика, котельные, Лозовая;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три котельні знеструмлені в місті на Харківщині через погоду»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 09:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про проблеми з подачею електрики на котельні повідомили в мерії Лозової".