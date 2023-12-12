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Три котельні знеструмлені в місті на Харківщині через погоду

Події 09:31   12.12.2023
Оксана Горун
Три котельні знеструмлені в місті на Харківщині через погоду

Про проблеми з подачею електрики на котельні повідомили в мерії Лозової.

“Через погіршення погодних умов у Лозовій знеструмлені три котельні. Тепловики підключили їх до генераторів, вони справно обігрівають близько 150 абонентів. На місці працюють енергетики. Причиною знеструмлення може бути обмерзання лінії електропередач та розриви через сильні пориви вітру, –  повідомила пресслужба Лозівської міськради.

На Харківщині 12 грудня зіпсувалася погода: подекуди пройшов дощ при негативній температурі повітря, Харків за ніч засипало снігом.

Читайте також:  Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 09:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про проблеми з подачею електрики на котельні повідомили в мерії Лозової".