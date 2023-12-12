Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку

Харків за ніч замело снігом, на дорогах – ожеледиця.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив про небезпечну погоду.

“Вдень 12 грудня по місту очікується налипання мокрого снігу. По області та місту ожеледь, на дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий“, — повідомили синоптики.

Раніше в гідрометцентрі прогнозували Харківщиною на 12 грудня туман, дощ та мокрий сніг.