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Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку

Суспільство 08:04   12.12.2023
Оксана Горун
Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку

Харків за ніч замело снігом, на дорогах – ожеледиця.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив про небезпечну погоду.

Вдень 12 грудня по місту очікується налипання мокрого снігу. По області та місту ожеледь, на дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий“, — повідомили синоптики.

Сніг у Харкові

Раніше в гідрометцентрі прогнозували Харківщиною на 12 грудня туман, дощ та мокрий сніг.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 08:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків за ніч замело снігом, на дорогах – ожеледиця".