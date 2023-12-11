Ожеледиця, туман і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня
У вівторок, 12 грудня, у Харкові та області очікується хмарна погода, часом йтимуть мокрий сніг та дощ. Також прогнозуються туман та ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 морозу до 0, вдень – близько 0.
По області температура протягом доби становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла.
Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 19:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 12 грудня, у Харкові та області очікується хмарна погода, часом йтимуть мокрий сніг та дощ. Також прогнозуються туман та ожеледиця.".