Ожеледиця, туман і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня

У вівторок, 12 грудня, у Харкові та області очікується хмарна погода, часом йтимуть мокрий сніг та дощ. Також прогнозуються туман та ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 морозу до 0, вдень – близько 0.

По області температура протягом доби становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.