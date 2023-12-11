Синоптики знову попереджають жителів Харківщини про небезпеку

Завтра на Харківщині очікуються ожеледиця та туман. Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Протягом доби 12 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. Ожеледь, на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – йдеться у повідомленні.