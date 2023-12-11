Синоптики знову попереджають жителів Харківщини про небезпеку
Завтра на Харківщині очікуються ожеледиця та туман. Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Протягом доби 12 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. Ожеледь, на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, жители, опасность, синоптики, туман, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 13:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра на Харківщині очікуються ожеледиця та туман. Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".