Як харківські комунальники боролися з ожеледицею у вихідні (фото, відео)
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У суботу та неділю комунальники використали понад 500 м³ піщано-сольовою суміші, повідомили у КП «Харківблагоустрій».
«На вихідних робота КП «Харківблагоустрій» не припинялася. Працівники прибирали сніг та посипали доріжки піщано-сольовою сумішшю, щоб харків’яни могли безпечно пересуватися містом у своїх особистих справах», – зазначили у КП.
На вулиці – досі ожеледиця, комунальники просять містян бути обачними та ходити по посипаних тротуарам та дорогах.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: выходные, гололед, КП «Харьковблагоустройство», песчано-солевая, робота, смесь, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу та неділю комунальники використали понад 500 м³ піщано-сольовою суміші, повідомили у КП «Харківблагоустрій».".