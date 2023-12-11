Як харківські комунальники боролися з ожеледицею у вихідні (фото, відео)

У суботу та неділю комунальники використали понад 500 м³ піщано-сольовою суміші, повідомили у КП «Харківблагоустрій».

«На вихідних робота КП «Харківблагоустрій» не припинялася. Працівники прибирали сніг та посипали доріжки піщано-сольовою сумішшю, щоб харків’яни могли безпечно пересуватися містом у своїх особистих справах», – зазначили у КП.

На вулиці – досі ожеледиця, комунальники просять містян бути обачними та ходити по посипаних тротуарам та дорогах.