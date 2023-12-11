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Як харківські комунальники боролися з ожеледицею у вихідні (фото, відео)

Суспільство 12:26   11.12.2023
Вікторія Яковенко
Як харківські комунальники боролися з ожеледицею у вихідні (фото, відео) Фото: КП “Харківблагоустрій”

У суботу та неділю комунальники використали понад 500 м³ піщано-сольовою суміші, повідомили у КП «Харківблагоустрій».

«На вихідних робота КП «Харківблагоустрій» не припинялася. Працівники прибирали сніг та посипали доріжки піщано-сольовою сумішшю, щоб харків’яни могли безпечно пересуватися містом у своїх особистих справах», – зазначили у КП.

На вулиці – досі ожеледиця, комунальники просять містян бути обачними та ходити по посипаних тротуарам та дорогах.

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Фото, відео: КП «Харківблагоустрій»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 12:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу та неділю комунальники використали понад 500 м³ піщано-сольовою суміші, повідомили у КП «Харківблагоустрій».".