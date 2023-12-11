На що перетворив дороги Харківщини крижаний дощ: оперативна інформація
Крижаний дощ, мокрий сніг та ожеледиця: шляховики повідомили про ситуацію на головних трасах регіону.
“У неділю ввечері мряка та крижаний дощ розпочалися практично по всій території Харківської області, а температура повітря коливалася від 2 до 4 градусів морозу, через що на дорогах утворилася ожеледиця. Завдяки тому, що дорожники завчасно почали обробляти покриття протиожеледними матеріалами, ускладнень руху вдалося уникнути, проїзд державними дорогами забезпечено. Хоча окремі складні ділянки – спуски та підйоми – довелося обробляти по кілька разів поспіль“, — поінформувала пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
За інформацією служби, протягом ночі на дорогах області працювало 126 одиниць техніки. На обробку покриття пішло 2068 тонн піщано-соляної суміші та 20 тонн солі. Загалом на Харківщині обробили 881 км доріг державного значення.
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“Поки що обмежень у русі дорогами Харківської області немає. Надзвичайні ситуації на дорогах області не зафіксовані”, – зазначили шляховики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, дороги, ледяной дождь, Служба восстановления и развития инфраструктуры, сніг;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крижаний дощ, мокрий сніг та ожеледиця: шляховики повідомили про ситуацію на головних трасах регіону".