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На що перетворив дороги Харківщини крижаний дощ: оперативна інформація

Суспільство 09:07   11.12.2023
Оксана Горун
На що перетворив дороги Харківщини крижаний дощ: оперативна інформація

Крижаний дощ, мокрий сніг та ожеледиця: шляховики повідомили про ситуацію на головних трасах регіону.

У неділю ввечері мряка та крижаний дощ розпочалися практично по всій території Харківської області, а температура повітря коливалася від 2 до 4 градусів морозу, через що на дорогах утворилася ожеледиця. Завдяки тому, що дорожники завчасно почали обробляти покриття протиожеледними матеріалами, ускладнень руху вдалося уникнути, проїзд державними дорогами забезпечено. Хоча окремі складні ділянки – спуски та підйоми – довелося обробляти по кілька разів поспіль“, — поінформувала пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

За інформацією служби, протягом ночі на дорогах області працювало 126 одиниць техніки. На обробку покриття пішло 2068 тонн піщано-соляної суміші та 20 тонн солі. Загалом на Харківщині обробили 881 км доріг державного значення.

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“Поки що обмежень у русі дорогами Харківської області немає. Надзвичайні ситуації на дорогах області не зафіксовані”, – зазначили шляховики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 09:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крижаний дощ, мокрий сніг та ожеледиця: шляховики повідомили про ситуацію на головних трасах регіону".