Во что превратил дороги Харьковщины ледяной дождь: оперативная информация
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед: дорожники сообщили о ситуации на главных трассах региона.
«В воскресенье вечером морось и ледяной дождь начались практически по всей территории Харьковской области, а температура воздуха колебалась от 2 до 4 градусов мороза, из-за чего на дорогах образовалась гололедица. Благодаря тому, что дорожники заранее начали обрабатывать покрытие противогололедными материалами, осложнений движения удалось избежать, проезд по государственным дорогам обеспечен. Хотя отдельные сложные участки – спуски и подъемы – пришлось обрабатывать по несколько раз подряд», — проинформировала пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
По информации службы, в течение ночи на дорогах области работали 126 единиц техники. На обработку покрытия ушло 2068 тонн песчано-соляной смеси и 20 тонн соли. В общей сложности на Харьковщине обработали 881 км дорог госзначения.
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«Пока ограничений в движении по дорогам Харьковской области нет. Чрезвычайные ситуации на дорогах области не зафиксированы», — отметили дорожники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, дороги, ледяной дождь, Служба восстановления и развития инфраструктуры, сніг;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ледяной дождь, мокрый снег и гололед: дорожники сообщили о ситуации на главных трассах региона".