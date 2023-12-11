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Во что превратил дороги Харьковщины ледяной дождь: оперативная информация

Общество 09:07   11.12.2023
Оксана Горун
Во что превратил дороги Харьковщины ледяной дождь: оперативная информация

Ледяной дождь, мокрый снег и гололед: дорожники сообщили о ситуации на главных трассах региона.

«В воскресенье вечером морось и ледяной дождь начались практически по всей территории Харьковской области, а температура воздуха колебалась от 2 до 4 градусов мороза, из-за чего на дорогах образовалась гололедица. Благодаря тому, что дорожники заранее начали обрабатывать покрытие противогололедными материалами, осложнений движения удалось избежать, проезд по государственным дорогам обеспечен. Хотя отдельные сложные участки – спуски и подъемы – пришлось обрабатывать по несколько раз подряд», — проинформировала пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

По информации службы, в течение ночи на дорогах области работали 126 единиц техники. На обработку покрытия ушло  2068 тонн песчано-соляной смеси и 20 тонн соли. В общей сложности на Харьковщине обработали 881 км дорог госзначения.

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«Пока ограничений в движении по дорогам Харьковской области нет. Чрезвычайные ситуации на дорогах области не зафиксированы», — отметили дорожники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 09:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ледяной дождь, мокрый снег и гололед: дорожники сообщили о ситуации на главных трассах региона".