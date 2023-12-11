В ДТП на окружной Харькова погибла семейная пара волонтеров — полиция

ДТП, которая случилась вчера, 10 декабря, на окружной Харькова, унесла жизни волонтеров, которые доставляли «гуманитарку» и занимались эвакуацией людей из Купянска.

«В ужасной аварии погибла молодая семья волонтеров, которые с самого начала войны доставляли гуманитарную помощь и эвакуировали сотни людей из самых опасных районов, постоянно находящихся под обстрелами», — написал помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков.

Погибшие — 27-летний Артур Виноградов и его 23-летняя жена Дарина.

11 декабря в 7 утра Артур планировал очередную поездку для проведения эвакуации в Купянск.

«Они так нежно любили друг друга и ждали ребенка… Искренне сочувствую родителям погибших», — написал Марков.