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В ДТП на окружной Харькова погибла семейная пара волонтеров — полиция

Происшествия 07:22   11.12.2023
Оксана Горун
В ДТП на окружной Харькова погибла семейная пара волонтеров — полиция Фото: facebook Вячеслава Маркова

ДТП, которая случилась вчера, 10 декабря, на окружной Харькова, унесла жизни волонтеров, которые доставляли «гуманитарку» и занимались эвакуацией людей из Купянска.

«В ужасной аварии погибла молодая семья волонтеров, которые с самого начала войны доставляли гуманитарную помощь и эвакуировали сотни людей из самых опасных районов, постоянно находящихся под обстрелами», — написал помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков.

Погибшие — 27-летний Артур Виноградов и его 23-летняя жена Дарина.

11 декабря в 7 утра Артур планировал очередную поездку для проведения эвакуации в Купянск.

«Они так нежно любили друг друга и ждали ребенка… Искренне сочувствую родителям погибших», — написал Марков.

Читайте также: Два человека погибли в ДТП на окружной Харькова (видео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 07:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП, которая случилась вчера, 10 декабря, на окружной Харькова, унесла жизни волонтеров, которые доставляли «гуманитарку» и занимались эвакуацией людей из Купянска".