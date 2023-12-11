В ДТП на окружной Харькова погибла семейная пара волонтеров — полиция
Фото: facebook Вячеслава Маркова
ДТП, которая случилась вчера, 10 декабря, на окружной Харькова, унесла жизни волонтеров, которые доставляли «гуманитарку» и занимались эвакуацией людей из Купянска.
«В ужасной аварии погибла молодая семья волонтеров, которые с самого начала войны доставляли гуманитарную помощь и эвакуировали сотни людей из самых опасных районов, постоянно находящихся под обстрелами», — написал помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков.
Погибшие — 27-летний Артур Виноградов и его 23-летняя жена Дарина.
11 декабря в 7 утра Артур планировал очередную поездку для проведения эвакуации в Купянск.
«Они так нежно любили друг друга и ждали ребенка… Искренне сочувствую родителям погибших», — написал Марков.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 07:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП, которая случилась вчера, 10 декабря, на окружной Харькова, унесла жизни волонтеров, которые доставляли «гуманитарку» и занимались эвакуацией людей из Купянска".