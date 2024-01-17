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Помогли волонтеры и ТРО. Литмузей эвакуировал из Харькова ценные экспонаты

Общество 19:12   17.01.2024
Оксана Якушко
Помогли волонтеры и ТРО. Литмузей эвакуировал из Харькова ценные экспонаты Читомо

Директор Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук в интервью изданию «Читомо» рассказала, как культурное учреждение сохранило и эвакуировало самое ценное из коллекции, несмотря на войну.

Когда в информационном пространстве появились сообщения о потенциальном нападении рф, сотрудники не хотели в это верить.

«Но работа в музее с нашими историческими артефактами, в частности с историей наших писателей 20-х годов прошлого столетия, помогала понимать отношения между Украиной и РФ, и было очевидно, что война между нами неизбежна. Опыт показывал, что украинцы будут сопротивляться, если властные структуры не решатся на открытую войну. В январе 2022 года музейная молодежь инициировала оборудование бомбоубежища и подготовку коллекции к эвакуации», – говорит Пилипчук.

«Из-за дефицита бюджета мы не можем предусмотреть расходы на оборудование для эвакуации, специальные упаковочные материалы и т.д. Когда мы планировали большую реконструкцию музея, столкнулись с вопросом эвакуации коллекции. Мы разработали чертеж специального оборудования для хранения музейных предметов, но средства на его изготовление не нашли. До 24 февраля важность для музея иметь такое оборудование не была очевидна никому: ни государству, ни фондам, предлагающим различные грантовые программы, ни обществу, которое готово донатить на какие-то события от музея, но не на ящики для коллекции. Мы самостоятельно покупали необходимое и, разумеется, испытывали дефицит упаковочных материалов», — вспоминает директор музея.

До 16 февраля работники Литмузея готовили к эвакуации первоочередные экспонаты, но не снимали экспозиции, чтобы не закрывать музей. А 24 февраля благодаря подготовке все быстро демонтировали и спрятали в защищенный подвал.

«Когда ситуация в городе ухудшилась, я в телефонном режиме с Минкультом решила эвакуировать коллекцию. С охраной нам помогала территориальная оборона и волонтеры, а с вывозом из города Харьковская областная военно-гражданская админстрация. Пока мы эвакуировали самые ценные экспонаты, не восстановительный фонд, а остальное остается в музее», — рассказала Пилипчук.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 19:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук в интервью изданию «Читомо» рассказала, как культурному учреждению удалось сохранить и эвакуировать самое ценное из коллекции, несмотря на войну.".