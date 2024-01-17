Допомогли волонтери і ТРО. Літмузей евакуював із Харкова найцінніші експонати
Директор Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук в інтерв’ю виданню «Читомо» розповіла, як культурна установа зберегла та евакуювала найцінніше з колекції, попри війну.
Коли в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про потенційний напад рф, співробітники не хотіли в це вірити.
«Але робота в музеї з нашими історичними артефактами, зокрема з історією наших письменників 20-х років минулого сторіччя, допомагала розуміти відносини між Україною і рф, і було очевидно, що війна між нами неминуча. Досвід показував, що українці будуть чинити підпільний опір, якщо владні структури не наважаться на відкриту війну. У січні 2022 року музейна молодь ініціювала обладнання бомбосховища і підготування колекції до евакуації», – каже Пилипчук.
«Через дефіцит бюджету ми не можемо передбачити витрати на обладнання для евакуації, спеціальні пакувальні матеріали тощо. Коли ми планували велику реконструкцію музейної споруди, то зіткнулись із питанням евакуації колекції. Ми розробили креслення для спеціального обладнання для зберігання музейних предметів, але кошти на його виготовлення не знайшли. До 24 лютого важливість для музею мати таке обладнання не була очевидною нікому: ані державі, ані фондам, які пропонують різні грантові програми, ані суспільству, яке готове донатити на якісь події від музею, але не на ящики для колекції. Ми самостійно купували необхідне і, зрозуміло, відчували дефіцит пакувальних матеріалів», – – пригадує директорка музею.
До 16 лютого працівники Літмузею готували до евакуації першочергові експонати, але не знімали експозиції, щоб не закривати музей. А 24 лютого завдяки підготовці все швидко демонтували й заховати в захищений підвал.
«Коли ситуація у місті погіршилась, я в телефонному режимі з Мінкультом вирішила евакуйовувати колекцію. З охороною нам допомагала територіальна оборона й волонтери, а з вивезенням із міста — Харківська обласна військово-цивільна адмінстрація. Наразі ми евакуювали найцінніші експонати, невідновлювальний фонд, а решта залишається в музеї», – розповіла Пилипчук.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: волонтері, евакуація, коллекция, литературный музей, тро, Харьковский литературный музей, хова, экспонат;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 19:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук в інтерв’ю виданню «Читомо» розповіла, як культурна установа зберегла та евакуювала найцінніше з колекції, попри війну.".