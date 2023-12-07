Буржуйка харківських комунальників стане музейним експонатом

Одна буржуйка виробництва КП «Харківські теплові мережі» знаходиться на зберіганні у спеціальному фонді Харківського історичного музею.

Як зазначив завідувач науково-експозиційного відділу музею Костянтин Дубін, буржуйка харківських теплоенергетиків зацікавила музейних працівників, коли ті почали збирати артефакти для висвітлення теми «пунктів незламності» та обігріву.

В таких пунктах здебільшого використовувалася універсальні буржуйки, які розробив майстер котельно-механічного цеху КП «ХТМ» Олександр Коваленко. Всього харківські тепловики виготовили близько 500 таких опалювальних пристроїв. Матеріалами для них стали старі труби, які відслужили не одне десятиліття. Тепер одна з буржуйок стане культурною цінністю музейного фонду України.