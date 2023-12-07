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Буржуйка харківських комунальників стане музейним експонатом

Суспільство 16:37   07.12.2023
Оксана Якушко

Одна буржуйка виробництва КП «Харківські теплові мережі» знаходиться на зберіганні у спеціальному фонді Харківського історичного музею.

Як зазначив завідувач науково-експозиційного відділу музею Костянтин Дубін, буржуйка харківських теплоенергетиків зацікавила музейних працівників, коли ті почали збирати артефакти для висвітлення теми «пунктів незламності» та обігріву.

В таких пунктах здебільшого використовувалася універсальні буржуйки, які розробив майстер котельно-механічного цеху КП «ХТМ» Олександр Коваленко. Всього харківські тепловики виготовили близько 500 таких опалювальних пристроїв. Матеріалами для них стали старі труби, які  відслужили не одне десятиліття. Тепер одна з буржуйок стане культурною цінністю музейного фонду України.

Читайте також: Зі старих труб. У Харкові тепловики варять буржуйки для пунктів обігріву

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 16:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна буржуйка виробництва КП «Харківські теплові мережі» знаходиться на зберіганні у спеціальному фонді Харківського історичного музею.".