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Зі старих труб. У Харкові тепловики варять буржуйки для пунктів обігріву

Суспільство 16:09   07.11.2022
Оксана Якушко
Зі старих труб. У Харкові тепловики варять буржуйки для пунктів обігріву

80 пунктів обігріву для городян та 41 для своїх співробітників планують обладнати буржуйками КП «Харківські теплові мережі», повідомила Харківська міськрада. 

Розробив модель грубки-буржуйки старший майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Він виконав креслення, після чого зварив кілька штук у вихідні.

Одна пічка встановлена ​​в пункті обігріву. Вона важить 70 кг, стоїть на великих ніжках, щоб можна було використовувати на будь-якій підлозі, забезпечена ручками. На пласкій поверхні можна готувати їжу.

Корпус пічки виготовляють із старих труб із металу 6 мм завтовшки, що відслужили свій термін під землею.

Також на ХТМ заготовляють тверде паливо та виробляють лавки для пунктів обігріву. У деревообробному цеху лише за добу виготовили 30 лав.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 16:09;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "80 пунктів обігріву для городян та 41 для своїх співробітників планують обладнати буржуйками КП «Харківські теплові мережі», повідомила Харківська міськрада.".