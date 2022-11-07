Зі старих труб. У Харкові тепловики варять буржуйки для пунктів обігріву

80 пунктів обігріву для городян та 41 для своїх співробітників планують обладнати буржуйками КП «Харківські теплові мережі», повідомила Харківська міськрада.

Розробив модель грубки-буржуйки старший майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Він виконав креслення, після чого зварив кілька штук у вихідні.

Одна пічка встановлена ​​в пункті обігріву. Вона важить 70 кг, стоїть на великих ніжках, щоб можна було використовувати на будь-якій підлозі, забезпечена ручками. На пласкій поверхні можна готувати їжу.

Корпус пічки виготовляють із старих труб із металу 6 мм завтовшки, що відслужили свій термін під землею.

Також на ХТМ заготовляють тверде паливо та виробляють лавки для пунктів обігріву. У деревообробному цеху лише за добу виготовили 30 лав.