Из старых труб. В Харькове тепловики варят буржуйки для пунктов обогрева

80 пунктов обогрева для горожан и 41 для своих сотрудников планируют оборудовать буржуйками КП «Харьковские тепловые сети», сообщил Харьковский горсовет.

Разработал модель печки-буржуйки старший мастер котельно-механического цеха Александр Коваленко. Он выполнил чертеж, после чего сварил несколько штук на выходных.

Одна печка установлена ​​в пункте обогрева. Она весит 70 кг, стоит на больших ножках, чтобы можно было использовать на любом полу, снабжена ручками. На плоской поверхности можно готовить еду.

Корпус печки изготовляют из старых труб из металла 6 мм толщиной, отслуживших свой срок под землей.

Также на ХТМ заготавливают твердое топливо и производят скамейки для пунктов обогрева. В деревообрабатывающем цехе только за сутки изготовили 30 лав.