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Буржуйка харьковских коммунальщиков станет музейным экспонатом

Общество 16:37   07.12.2023
Оксана Якушко

Одна буржуйка производства КП «Харьковские тепловые сети» находится на хранении в специальном фонде Харьковского исторического музея.

Как отметил заведующий научно-экспозиционным отделом музея Константин Дубин, буржуйка харьковских теплоэнергетиков заинтересовала музейных работников, когда те начали собирать артефакты для освещения темы «пунктов несокрушимости» и обогрева.

В таких пунктах в основном использовалась универсальная буржуйка, которую разработал мастер котельно-механического цеха КП «ХТС» Александр Коваленко. Всего харьковские тепловики изготовили около 500 таких отопительных устройств. Материалами для них стали старые трубы, отслужившие не одно десятилетие. Теперь одна из буржуек станет культурной ценностью музейного фонда Украины.

Читайте также: Из старых труб. В Харькове тепловики варят буржуйки для пунктов обогрева

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 16:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна буржуйка производства КП «Харьковские тепловые сети» находится на хранении в специальном фонде Харьковского исторического музея.".