Харків’янам розповіли, що робити, якщо відключать опалення
Харківська ОВА опублікувала інфографіку з рекомендаціями, як обігріти себе та зберегти тепло в будинку в разі, якщо централізоване опалення зникне.
У ХОВА порадили всім мешканцям регіону наперед створити запас необхідного.
“Підготуйте запас на три доби: питну та технічну воду, пауербанк, ліхтарик, аптечку, свічки, вогнегасник, готову їжу”, – перерахували чиновники.
У ситуації, якщо раптово відключилося опалення, влада рекомендує стежити за офіційними повідомленнями керівника ОВА, мера чи голови громади, щоб вчасно зрозуміти, наскільки серйозна ситуація.
А поки ситуація прояснюється, радять вжити таких дій:
🔹 виберіть одне приміщення в будинку для обігріву;
🔸 щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами;
🔹 увімкніть додаткові джерела тепла;
🔸 пийте та їжте гарячу їжу.
Важливо в такій ситуації пам’ятати про техніку безпеки та захистити себе від нещасних випадків:
🔹 не грітися за допомогою непристосованих засобів;
🔸 не використовувати у квартирах “буржуйки”, бензинові, дизельні генератори, газові балони;
🔹 не включати більше одного обігрівача;
🔸 не вживати алкогольних напоїв заради помилкового відчуття зігріву.
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Також не завадить наперед з’ясувати адреси найближчих пунктів обігріву, які в Харкові планують розміщувати в школах, метро, на безпечних зупинках і навіть у наметах посеред мікрорайонів.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 21:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська ОВА опублікувала інфографіку з рекомендаціями, як обігріти себе та зберегти тепло в будинку в разі, якщо централізоване опалення зникне".