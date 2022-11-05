Харків’янам розповіли, що робити, якщо відключать опалення

Харківська ОВА опублікувала інфографіку з рекомендаціями, як обігріти себе та зберегти тепло в будинку в разі, якщо централізоване опалення зникне.

У ХОВА порадили всім мешканцям регіону наперед створити запас необхідного.

“Підготуйте запас на три доби: питну та технічну воду, пауербанк, ліхтарик, аптечку, свічки, вогнегасник, готову їжу”, – перерахували чиновники.

У ситуації, якщо раптово відключилося опалення, влада рекомендує стежити за офіційними повідомленнями керівника ОВА, мера чи голови громади, щоб вчасно зрозуміти, наскільки серйозна ситуація.

А поки ситуація прояснюється, радять вжити таких дій:

🔹 виберіть одне приміщення в будинку для обігріву;

🔸 щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами;

🔹 увімкніть додаткові джерела тепла;

🔸 пийте та їжте гарячу їжу.

Важливо в такій ситуації пам’ятати про техніку безпеки та захистити себе від нещасних випадків:

🔹 не грітися за допомогою непристосованих засобів;

🔸 не використовувати у квартирах “буржуйки”, бензинові, дизельні генератори, газові балони;

🔹 не включати більше одного обігрівача;

🔸 не вживати алкогольних напоїв заради помилкового відчуття зігріву.

Також не завадить наперед з’ясувати адреси найближчих пунктів обігріву, які в Харкові планують розміщувати в школах, метро, ​​на безпечних зупинках і навіть у наметах посеред мікрорайонів.