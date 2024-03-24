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Машину волонтеров обстреляли на Харьковщине — Марков (видео)

Происшествия 12:10   24.03.2024
Елена Нагорная
Машину волонтеров обстреляли на Харьковщине — Марков (видео)

В Харьковской области военные РФ обстреляли машину волонтеров, которые возят продукты питания жителям прифронтовых населенных пунктов.

Об этом сообщает в Facebook помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков.

Как уточнили в пресс-службе облуправления Нацполиции, это произошло в Купянском районе. Обошлось без пострадавших.

Видео: Facebook Вячеслава Маркова

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области военные РФ обстреляли машину волонтеров, которые возят продукты питания жителям прифронтовых населенных пунктов".