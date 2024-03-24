Машину волонтеров обстреляли на Харьковщине — Марков (видео)
В Харьковской области военные РФ обстреляли машину волонтеров, которые возят продукты питания жителям прифронтовых населенных пунктов.
Об этом сообщает в Facebook помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков.
Как уточнили в пресс-службе облуправления Нацполиции, это произошло в Купянском районе. Обошлось без пострадавших.
Видео: Facebook Вячеслава Маркова
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волонтеры, Марков, машина, обстрел, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 12:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области военные РФ обстреляли машину волонтеров, которые возят продукты питания жителям прифронтовых населенных пунктов".