Машину волонтеров обстреляли на Харьковщине — Марков (видео)

В Харьковской области военные РФ обстреляли машину волонтеров, которые возят продукты питания жителям прифронтовых населенных пунктов.

Об этом сообщает в Facebook помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков.

Как уточнили в пресс-службе облуправления Нацполиции, это произошло в Купянском районе. Обошлось без пострадавших.

Видео: Facebook Вячеслава Маркова