Удары по Харькову: РФ уничтожила медцентр для беременных — полиция (видео)
Фото: Вячеслав Марков
В результате ракетных ударов РФ по Харькову вечером 16 января разрушения получил медицинский центр, где проходили обследование и консультировались беременные женщины.
Об этом сообщил помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков.
«Еще одно военное преступление в ужасном списке российской террористической армии. Пострадали ни в чем невинные гражданские женщины, – им оказывается медицинская помощь», – написал Марков.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: беременные, Марков, медцентр, полиция, рф, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетных ударов РФ по Харькову вечером 16 января разрушения получил медицинский центр, где проходили обследование и консультировались беременные женщины.".