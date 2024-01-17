Удары по Харькову: РФ уничтожила медцентр для беременных — полиция (видео)

В результате ракетных ударов РФ по Харькову вечером 16 января разрушения получил медицинский центр, где проходили обследование и консультировались беременные женщины.

Об этом сообщил помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков.

«Еще одно военное преступление в ужасном списке российской террористической армии. Пострадали ни в чем невинные гражданские женщины, – им оказывается медицинская помощь», – написал Марков.