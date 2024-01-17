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Удары по Харькову: РФ уничтожила медцентр для беременных — полиция (видео)

Общество 14:39   17.01.2024
Виктория Яковенко
Удары по Харькову: РФ уничтожила медцентр для беременных — полиция (видео) Фото: Вячеслав Марков

В результате ракетных ударов РФ по Харькову вечером 16 января разрушения получил медицинский центр, где проходили обследование и консультировались беременные женщины.

Об этом сообщил помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков.

«Еще одно военное преступление в ужасном списке российской террористической армии. Пострадали ни в чем невинные гражданские женщины, – им оказывается медицинская помощь», – написал Марков.

Читайте также: Большинство пострадавших в Харькове — пациенты медцентра — Болвинов

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетных ударов РФ по Харькову вечером 16 января разрушения получил медицинский центр, где проходили обследование и консультировались беременные женщины.".