К беременным в прифронтовой район Харьковщины приехали гинекологи (фото)
Мобильная гинекологическая бригада Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф шесть дней рисковала жизнью, чтобы помочь жительницам Купянского района, в том числе — беременным.
Гинекологи провели в прифронтовом Купянском районе период с 8 по 13 апреля, сообщили постфактум на странице центра в facebook.
«Разбиты мосты, школы, больницы… Это ужасная картина, которая не может не задеть сердце», — поделился впечатлениями врач-гинеколог Виталий Кучер, который сам родом из этого района.
В районе остаются женщины, которым нужна помощь гинекологов.
«Доступ к ней здесь очень усложнен – например, беременные вынуждены ездить за 80 километров к врачу», — поделились в Центре ЭМП и МК.
Врачи провели шесть дней в Ковшаровке, Купянске-Узловом, Пристене, Осиново, Гусинке и Нечволодовке.
«За неделю работы специалисты бригады проконсультировали 134 пациента, семеро из которых – дети. Две беременные женщины (на 13 и 25 неделе) получили УЗИ плода и необходимые консультации», — отметили в экстренке.
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Тех, кто нуждался в хирургическом лечении и консультациях специалистов, направили в районную больницу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: беременные, гинекологи, купянск, новости Харькова, скорая;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильная гинекологическая бригада Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф шесть дней рисковала жизнью, чтобы помочь жительницам Купянского района, в том числе — беременным".