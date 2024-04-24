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К беременным в прифронтовой район Харьковщины приехали гинекологи (фото)

Общество 08:21   24.04.2024
Оксана Горун
К беременным в прифронтовой район Харьковщины приехали гинекологи (фото) Фото: Центр ЭМП и МК

Мобильная гинекологическая бригада Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф шесть дней рисковала жизнью, чтобы помочь жительницам Купянского района, в том числе — беременным.

Гинекологи провели в прифронтовом Купянском районе период с 8 по 13 апреля, сообщили постфактум на странице центра в facebook.

«Разбиты мосты, школы, больницы… Это ужасная картина, которая не может не задеть сердце», — поделился впечатлениями врач-гинеколог Виталий Кучер, который сам родом из этого района.

В районе остаются женщины, которым нужна помощь гинекологов.

врачи скорой в Купянском районе приехали к беременным 2
Фото: Центр ЭМП и МК

«Доступ к ней здесь очень усложнен – например, беременные вынуждены ездить за 80 километров к врачу», — поделились в Центре ЭМП и МК.

Врачи провели шесть дней в Ковшаровке, Купянске-Узловом, Пристене, Осиново, Гусинке и Нечволодовке.

врачи скорой в Купянском районе приехали к беременным 4
Фото: Центр ЭМП и МК

«За неделю работы специалисты бригады проконсультировали 134 пациента, семеро из которых – дети. Две беременные женщины (на 13 и 25 неделе) получили УЗИ плода и необходимые консультации», — отметили в экстренке.

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врачи скорой в Купянском районе приехали к беременным 3
Фото: Центр ЭМП и МК

Тех, кто нуждался в хирургическом лечении и консультациях специалистов, направили в районную больницу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильная гинекологическая бригада Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф шесть дней рисковала жизнью, чтобы помочь жительницам Купянского района, в том числе — беременным".