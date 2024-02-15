«Ждуны» на Харьковщине «думают, что к ним не придут» — комментарий главы ГВА

Купянский район на Харьковщине — среди тех, которые часто фигурируют в сводках полиции и СБУ в связи с выявленными коллаборантами. Такие «ждуны» есть на территории громады до сих пор, подтверждает начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

«Есть люди, которые остаются на территории громады, скорее всего, считают, что их это (работа СБУ и полиции — Ред.) не касается и к ним не придут. Но хочу сказать, что обязательно придут. Обязательно наши правоохранительные органы дойдут до тех людей, которые сейчас не на скамье подсудимых или не под следствием. И эта работа ведется очень мощно», — заявил Беседин 15 февраля в эфире нацмарафона.

Он отметил, что последствия ведущейся «ждунами» подпольной работы можно наблюдать.

«Если мы видим telegram-каналы российские, то там очень большое количество информации, которая идет именно с территории Купянского района, непосредственно из Купянской громады. И сообщают, в том числе, о местонахождении (ВСУ). Но, опять же, если такая информация появляется, то и наши специальные службы, и наши военные реагируют на нее достаточно адекватно», — отметил начальник ГВА.

Сейчас, по его данным, на территории Купянской громады остаются жить под постоянными обстрелами 7,5 тысячи человек (3,5 тыс. — в самом Купянске). Безусловно, среди них многие — сотрудники органов власти и местного самоуправления, полиции, коммунальных предприятий и так далее. Однако есть и те, чей невыезд не связан с крайней необходимостью обеспечивать жизнь громады. А некоторые остаются под ударами россиян с детьми.

«В настоящее время в громаде находятся 223 ребенка. Это правый берег Купянской громады и город Купянск. На левом берегу реки Оскол (это Ковшаровка, Купянск-Узловой, левый берег самого города Купянска) была произведена принудительная эвакуация. Ни одного ребенка на этой территории нет. Что касается правого берега, на данный момент оснований для принудительной эвакуации нет. Действует обязательная эвакуация. Действительно, хотелось бы, чтобы люди реагировали более адекватно и слышали наши призывы. Сейчас лучше покинуть территорию громады. Но, к сожалению, на сегодняшний день большинство из них пренебрегает этим, чем подвергает себя и своих детей опасности», — отметил Андрей Беседин.

Ситуация в громаде, по его словам, остается сложной. Армия РФ ведет постоянные обстрелы — в основном по критической и гражданской инфраструктуре, а также — жилым домам.