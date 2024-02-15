“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА

Куп’янський район на Харківщині – серед тих, які часто фігурують у зведеннях поліції та СБУ у зв’язку з виявленими колаборантами. Такі “ждуни” є на території громади й досі, підтверджує начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

“Є люди, які залишаються на території громади, які, скоріше за все, вважають, що їх це (робота СБУ та поліції – Ред.) не стосується і до них не прийдуть. Але хочу сказати, що обов’язково прийдуть, обов’язково наші правоохоронні органи дійдуть до тих людей, які зараз ще не на лаві підсудних або не під слідством. І ця робота ведеться дуже потужно“, – заявив Беседін 15 лютого в етері нацмарафону.

Він зазначив, що наслідки підпільної роботи, що ведеться “ждунами”, можна спостерігати.

“Якщо ми бачимо телеграм-канали російські, то там дуже велика кількість інформації, яка йде саме з території Куп’янського району, безпосередньо з Куп’янської громади. І повідомляють, зокрема, про місцеперебування (ЗСУ). Але, знову ж таки, якщо така інформація з’являється, то й наші спеціальні служби, і наші військові реагують на неї достатньо адекватно”, – зазначив начальник МВА.

Наразі, за його даними, на території Куп’янської громади залишаються жити під постійними обстрілами 7,5 тисячі осіб (3,5 тис. – у самому Куп’янську). Безумовно, серед них багато хто – співробітники органів влади та місцевого самоврядування, поліції, комунальних підприємств тощо. Проте є й ті, чий невиїзд не пов’язаний із надзвичайною необхідністю забезпечувати життя громади. А дехто залишається під ударами росіян з дітьми.

“На даний час у громаді перебуває 223 дитини. Це правий берег Куп’янської громади та місто Куп’янськ. На лівому березі річки Оскіл (це Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, лівий берег самого міста Куп’янська) було здійснено примусову евакуацію. Жодної дитини на цій території немає. Що стосується правого берега, на цей час підстав для примусової евакуації немає, діє обов’язкова евакуація. Дійсно, хотілося б, щоб люди реагували адекватніше і чули наші заклики. На зараз краще покинути територію громади. Але, на жаль, на сьогодні більшість з них нехтує, чим наражає себе і своїх дітей на небезпеку“, — зазначив Андрій Беседін.

Ситуація у громаді, за його словами, залишається складною. Армія РФ веде постійні обстріли – в основному по критичній і цивільній інфраструктурі, а також – житлових будинках.