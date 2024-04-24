До вагітних до прифронтового району Харківщини приїхали гінекологи (фото)

Мобільна гінекологічна бригада Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф шість днів ризикувала життям, щоб допомогти мешканкам Куп’янського району, зокрема консультували вагітних.

Гінекологи провели у прифронтовому Куп’янському районі період із 8 по 13 квітня, повідомили постфактум на сторінці центру у фейсбуці.

“Розбиті мости, школи, лікарні… Це жахлива картина, яка не може не зачепити серце”, — поділився враженнями лікар-гінеколог Віталій Кучер, який сам родом із цього району.

У районі залишаються жінки, яким потрібна допомога гінекологів.

“Доступ до неї тут дуже ускладнений — наприклад, вагітні змушені їздити за 80 кілометрів до лікаря”, – поділилися в Центрі ЕМД і МК.

Лікарі провели шість днів у Ківшарівці, Куп’янську-Вузловому, Пристіні, Осиновому, Гусинці та Нечволодівці.

“За тиждень роботи фахівці бригади проконсультували 134 пацієнтів, семеро з яких – діти. Дві вагітні жінки (на 13 та 25 тижні) отримали УЗД плода та необхідні консультації”, – зазначили в екстренці.

Тих, хто потребував хірургічного втручання та консультацій фахівців, направили до районної лікарні.