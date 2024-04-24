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До вагітних до прифронтового району Харківщини приїхали гінекологи (фото)

Суспільство 08:21   24.04.2024
Оксана Горун
До вагітних до прифронтового району Харківщини приїхали гінекологи (фото) Фото: Центр ЕМД і МК

Мобільна гінекологічна бригада Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф шість днів ризикувала життям, щоб допомогти мешканкам Куп’янського району, зокрема консультували вагітних.

Гінекологи провели у прифронтовому Куп’янському районі період із 8 по 13 квітня, повідомили постфактум на сторінці центру у фейсбуці.

“Розбиті мости, школи, лікарні… Це жахлива картина, яка не може не зачепити серце”, — поділився враженнями лікар-гінеколог Віталій Кучер, який сам родом із цього району.

У районі залишаються жінки, яким потрібна допомога гінекологів.

лікарі швидкої у Куп'янському районі приїхали до вагітних 2
Фото: Центр ЕМД і МК

“Доступ до неї тут дуже ускладнений — наприклад, вагітні змушені їздити за 80 кілометрів до лікаря”, – поділилися в Центрі ЕМД і МК.

Лікарі провели шість днів у Ківшарівці, Куп’янську-Вузловому, Пристіні, Осиновому, Гусинці та Нечволодівці.

лікарі швидкої у Куп'янському районі приїхали до вагітних 4
Фото: Центр ЕМД і МК

“За тиждень роботи фахівці бригади проконсультували 134 пацієнтів, семеро з яких – діти. Дві вагітні жінки (на 13 та 25 тижні) отримали УЗД плода та необхідні консультації”, – зазначили в екстренці.

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лікарі швидкої у Куп'янському районі приїхали до вагітних 3
Фото: Центр ЕМД і МК

Тих, хто потребував хірургічного втручання та консультацій фахівців, направили до районної лікарні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мобільна гінекологічна бригада Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф шість днів ризикувала життям, щоб допомогти мешканкам Куп’янського району, зокрема консультували вагітних".