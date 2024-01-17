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Удари по Харкову: РФ знищила медцентр для вагітних – поліція (відео)

Суспільство 14:39   17.01.2024
Вікторія Яковенко
Удари по Харкову: РФ знищила медцентр для вагітних – поліція (відео) Фото: В’ячеслав Марков

Внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову ввечері 16 січня руйнувань зазнав медичний центр, де проходили обстеження та консультувалися вагітні жінки.

Про це повідомив помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області В’ячеслав Марков.

«Ще один військовий злочин у жахливому списку російської терористичної армії. Постраждали ні в чому невинні цивільні жінки, – їм надається медична допомога», – написав Марков.

Читайте також: Більшість постраждалих у Харкові – пацієнти медичного центру – Болвінов

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Удари по Харкову: РФ знищила медцентр для вагітних – поліція (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 14:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову ввечері 16 січня руйнувань зазнав медичний центр, де проходили обстеження та консультувалися вагітні жінки.".