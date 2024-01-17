Удари по Харкову: РФ знищила медцентр для вагітних – поліція (відео)

Внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову ввечері 16 січня руйнувань зазнав медичний центр, де проходили обстеження та консультувалися вагітні жінки.

Про це повідомив помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області В’ячеслав Марков.

«Ще один військовий злочин у жахливому списку російської терористичної армії. Постраждали ні в чому невинні цивільні жінки, – їм надається медична допомога», – написав Марков.