Удари по Харкову: РФ знищила медцентр для вагітних – поліція (відео)
Фото: В’ячеслав Марков
Внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову ввечері 16 січня руйнувань зазнав медичний центр, де проходили обстеження та консультувалися вагітні жінки.
Про це повідомив помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області В’ячеслав Марков.
«Ще один військовий злочин у жахливому списку російської терористичної армії. Постраждали ні в чому невинні цивільні жінки, – їм надається медична допомога», – написав Марков.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: беременные, Марков, медцентр, поліція, рф, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову ввечері 16 січня руйнувань зазнав медичний центр, де проходили обстеження та консультувалися вагітні жінки.".