Більшість постраждалих у Харкові – пацієнти медичного центру – Болвінов
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про поранених російськими ракетами у Харкові.
“Одна жінка у важкому стані після нічного обстрілу міста. Загалом постраждало п’ятнадцять жінок та двоє чоловіків. Більшість поранених – пацієнти медичного центру, який зазнав руйнувань. З житлових будинків евакуювали тридцять мешканців”, – написав Болвінов у фейсбуці.
Також, за даними слідчих, у Харкові вечірнім ракетним ударом 16 січня пошкоджені 19 будинків та 14 автомобілів.
” Руйнування серйозні, споруди горіли. Наразі продовжується розбір завалів”, – зазначив Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про поранених російськими ракетами у Харкові".