Більшість постраждалих у Харкові – пацієнти медичного центру – Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про поранених російськими ракетами у Харкові.

“Одна жінка у важкому стані після нічного обстрілу міста. Загалом постраждало п’ятнадцять жінок та двоє чоловіків. Більшість поранених – пацієнти медичного центру, який зазнав руйнувань. З житлових будинків евакуювали тридцять мешканців”, – написав Болвінов у фейсбуці.

Також, за даними слідчих, у Харкові вечірнім ракетним ударом 16 січня пошкоджені 19 будинків та 14 автомобілів.

” Руйнування серйозні, споруди горіли. Наразі продовжується розбір завалів”, – зазначив Болвінов.