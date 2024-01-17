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Більшість постраждалих у Харкові – пацієнти медичного центру – Болвінов

Події 10:43   17.01.2024
Оксана Горун
Більшість постраждалих у Харкові – пацієнти медичного центру – Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про поранених російськими ракетами у Харкові.

“Одна жінка у важкому стані після нічного обстрілу міста. Загалом постраждало п’ятнадцять жінок та двоє чоловіків. Більшість поранених – пацієнти медичного центру, який зазнав руйнувань. З житлових будинків евакуювали тридцять мешканців”, – написав Болвінов у фейсбуці.

Також, за даними слідчих, у Харкові вечірнім ракетним ударом 16 січня пошкоджені 19 будинків та 14 автомобілів.

” Руйнування серйозні, споруди горіли. Наразі продовжується розбір завалів”, – зазначив Болвінов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 10:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про поранених російськими ракетами у Харкові".